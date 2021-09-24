Петрозаводск, 24 сентября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. В Республике Карелия менее 1% привитых от коронавируса жителей заболели COVID-19. Об этом 24 сентября сообщил глава регионального минздрава Михаил Охлопков.

Pixabay.com Коронавирус

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По его словам, в регионе наблюдается четвертая волна пандемии, которая отличается тем, что тяжело болеют непривитые люди.

«Менее 1% от числа заболевших коронавирусом составляют вакцинированные жители республики, попавшие на больничные койки. Как правило, привитые переносят болезнь в лёгкой форме», — заметил чиновник.

Охлопков уточнил, что если в течение двух последних недель региональные медики наблюдали число заболевших в районе 140 случаев в сутки, то на сегодня в Карелии выявлено 185 новых случаев коронавирусной инфекции и это, как считает министр, только начало.

«Стояла задача провакцинировать 60% жителей Карелии, подлежащих вакцинации. Мы её давно выполнили. Но с учётом эпидобстановки процент граждан, которые должны быть вакцинированы, привели к международным стандартам. Сейчас необходимо вакцинировать уже не менее 80% всего населения. Скажу больше: в идеале 90% жителей должно быть вакцинировано, чтобы прервать цепочку передачи инфекции», — заметил он.

Добавим, на сегодняшний день повторную вакцинацию в Карелии прошли 7897 человек.