24 сентября 2021 | Время чтения 10 мин

Дмитрий Ефимов, , 18:35 — REGNUM 23 сентября в «Парламентской газете» вышла статья действующего госсоветника 3-го класса Андрея Ильницкого о роли «Большого проекта» в будущем России. При всем уважении к автору захотелось с ним не только подискутировать, но и немного дополнить.

Евгений Лансере. Газета «Утро России». 1900-е

Статья «Время больших решений» появилась не просто так. Андрей Ильницкий — давний боевой товарищ министра обороны РФ Сергея Шойгу. Они вместе работали в Московской области, а сейчас он несменяемый советник министра обороны. Нетрудно догадаться, что тема приращении Сибири новыми городами, давеча озвученная Шойгу, является плодом их коллективной мысли. «Россия исчерпала время и социальные ресурсы инерционного развития. Наступает время Больших Решений и Больших Проектов», акцентирует автор суть нынешних дней. Он считает, что «мы живем в эпоху перемен»: «После десятилетий относительной стабильности человечество входит в системный кризис, который вызовет социально-политические потрясения большинства стран».

Это утверждение не до конца отражает окружающую действительность: цивилизация не входит в системный кризис, ее в него усиленно вгоняют. Как оказалось, в мире действительно существует трансгуманитарная элитная прослойка, которая, скопив несметный материальный капитал, взялась за трансформирование мира.

«Страны, которые смогут выстоять в этот период (а по экспертным оценкам — «период турбулентности» продлится до 2030 года), создадут новые правила и новый миропорядок. Проигравшие отстанут навсегда, а некоторые останутся лишь в истории», — пишет советник Шойгу, не понимая, что глобальный план несёт в себе полное разгосударствливание человечества.

По нему суверенных государств просто не останется, а править будут транснациональные корпорации. Так сейчас мы видим, как формируется блок BigFarma, который кроме перманентной вакцинации будет заниматься изготовлением HomoNovus. Это одна из основ будущего миропорядка в англосаксонском понимании, ведь главное, что его устроители ищут лично для себя — это бессмертие.

Андрей Ильницкий Council.gov.ru

По мнению Ильницкого, «нарастающая волна мирового хаоса может перехлестнуть и границы России, и в то же время, как это было не раз в истории, глобальный кризис является шансом на возрождение России как одного из мировых лидеров XXI века».

Возражу, организованный хаос — просто один из инструментов трансформации цивилизации, наряду с разбиением общества на отдельные не сопряжённые в единое целое монады.

Автор пишет: «Состояние нашей армии и ВПК, резко выросший уровень продовольственной безопасности, тысячелетний исторический опыт, а главное — образованность, мудрость, пассионарность и навыки мобилизации, присущие русскому народу, дают России исторический шанс».

Эту фразу можно рассматривать только как набор «хотелок». Какая «продовольственная безопасность», если все наши крупные с/х производства через посредников принадлежат Monsanto и Ко. А «мудрость» и «пассионарность» просто не сочетаются в одном флаконе. Данная вводная изначально ошибочна, но, как ни странно, другие смыслы статьи не утрачивают важность.

По мнению Андрея Ильницкого, подтвержденному классиками, Россия — больше чем страна, это отдельная цивилизация. С этим сложно не согласиться. Но такая установка подразумевает как минимум существование ещё одной цивилизации — англосаксонской, — элита которой начала переделывать мир под себя. Причём делают они это, ничего не скрывая, как будто с врагом рода человеческого у них заключён договор.

Памятник «Тысячелетие России» (фрагмент) Serge 5464567

Сложно не согласиться и с описанием самой миссии русской, российской цивилизации — России как идеи:

«Она — в наших просторах необъятных, позволяющих жить, не толкаясь локтями.

Она — в нашей цивилизационной православной миссии, в справедливой соборности, вмещающей все народы и религии. Все мы разные здесь внутри, и все мы русские там — вовне, особенно когда приходит беда.

Она — в нашем миролюбии. Россия — страна-миротворец. Страна, пережившая десятки войн, терявшая миллионы, но восстававшая из пепла и побеждавшая, ценит мир, как никто и нигде.

Она — в нашем воинстве. Русский солдат любит жизнь и не ищет смерти, но готов жизнь отдать за землю нашу — таков воинский долг, и так было всегда. Нам чужого не надо, но что наше — то наше.

Она в нашей семейственности, в красоте наших женщин и детей, в прекрасной природе, где есть всё для души.

Она — в нашей тысячелетней истории, где были и революции, и бунты, и предательство элит, и героизм народа, и великие свершения, и трагические поражения, и громкие победы.

Она — в наших культуре и науке, которыми гордится всё человечество.

Она — в нашем суверенитете. Суть идеи России — в самом её тысячелетнем существовании!»

Прекрасные слова. Именно такой России нет места в Новом дивном мире. Именно поэтому для нашей страны «на распутье» речь «может идти только лишь о своём — присущем и суверенном — решении». «Все постсоветские годы Россия двигалась в парадигме догоняющего развития, пытаясь примерить на себя западную демократию. Сегодня эта модель трещит по швам — тем важнее России найти свой путь». Вот только под руководством нынешней российской элиты этого не может случиться никогда. Именно она встраивалась и будет встраиваться в англосаксонскую цивилизацию, наплевав на миссию нашей страны. Автор утверждает: «Можно не сомневаться, компрадорская финансово-экономическая «элита» сдаст страну и отправится проживать «непосильно нажитое» на свои средиземноморские ривьеры». Но он ошибается. В Новом дивном мире этой «элите» места просто не найдётся. Деньги экспроприируют, недвижимость отожмут, производство отдадут транснациональным корпорациям. Так будет, если Россия продолжит играть по чужим правилам.

Выход советник Шойгу видит в Больших проектах, которые по физическим законам, он знает точно, так как окончил физтех, должны наступить на этапе реализации накопленной обществом социальной энергии. Таким образом, транслируется смысл, что вся путинская эпоха была именно этапом сохранения, а затем накопления социальной энергии. На самом деле в этом постулате отчетливо прослеживается марксистский закон перехода количества в качество. Сейчас качество пытаются подменить национальными проектами, практически один в один совпадающими с целями устойчивого развития ООН. Это основа вписывания России в англосаксонскую цивилизацию. Заменив их на Большие проекты, Россия действительно может пойти своей колеей. Не факт, что наши пути не сойдутся с западным в одной точке. Можно только предположить, что это случится в более отдаленном будущем.

Владимир Селезнев. «На новые земли едемте с нами!» 1954

Автор статьи даёт определение Большого проекта России: им «могут стать города и территории развития Сибири и Дальнего Востока, где уже имеются многие виды ресурсов, промышленный и научный потенциал, но наблюдается дефицит кадров и управленческих компетенций, а также главная проблема и угроза — депопуляция». Это предположение он делает на основе ещё одного спорного вывода: «Главным уроком коронакризиса и «ресурсного проклятия» экономики должно стать пространственно-территориальное переосваивание страны, потому что сбалансированное распределение точек роста экономики и населения — это ключевой элемент национальной безопасности России». Это положение вызывает вопросы, так как нельзя соединять в одной гипотезе объективные и весьма субъективные обстоятельства. Но логика при оценке идеи Большого проекта не важна. Он носит сакральный характер.

«В Сибири можно модернизировать существующие, но в первую очередь нужно строить новые города в комфортных природно-климатических зонах, города современного типа, логика размещения и развития которых будет привязана к природным ресурсам. Это будут города самой передовой архитектуры с развитой инфраструктурой и наукой, образованием и здравоохранением, города комфортные, привлекательные и интересные для жизни — молодёжи прежде всего. Эти города народной империи станут точками сборки русского мира».

Этот постулат поддерживает и развивает предложения министра обороны, озвученные этим летом перед научной общественностью Новосибирска. Он указал на назревшую необходимость строительства в Сибири трёх-пяти научно-промышленных центров с населением от 300 тыс. до 1 млн человек. Шойгу и Ильницкий считают, что такие центры дадут мощный импульс развитию Сибирского региона и в конечном счёте — устойчивому развитию всей российской экономики.

Однако, сказав «А», необходимо и договорить про «Б». Им является логистическая составляющая. Все планируемые города стоит связать современным транспортным коридором, который в свою очередь должен войти в мегапроект КНР Новый шелковый путь. Дело в том, что, думая о том, что Китай пробивает дорогу в Европу, все как-то забывают о ещё одной цели. Китайцы давно и плотно осели в Африке и прибирают к рукам ее самые сладкие куски. Поэтому трафик к примеру из Владивостока на страны Центральной Азии, Иран, Азербайджан и Турцию, а через Сирию в Северную Африку будет весьма востребован. Естественно, конфигурация транспортного коридора и расположение основных хабов будет зависеть от геополитических раскладов, однако свою часть в Сибири можно и нужно стоить в рамках Большого российского проекта.

Советский плакат «Бдительность — наше оружие!»

В том, что Большой проект невозможен без идеологии, действительный государственный советник 3-го класса прав. Вот приведённые им идеологемы, создающие для неё базовый каркас:

переход на мобилизационную экономику и частичное закрытие от распадающегося глобального мира;

решающее значение лидерской, организующей роли государства;

государство берёт под свой контроль экономическое, информационное и географическое пространство страны;

идея единого хозяйственного плана страны как ключевого организующего документа возрождения и пересоздания отечественной экономики на основе синтеза лучших сторон государственного планирования и рыночной самоорганизации;

подчинение финансовой системы целям экономического роста, обеспечение экономики дешёвыми и длинными деньгами;

новая территориальная политика — приоритет государства;

формирование единого стандарта управления и качества жизни по всей территории РФ;

национализация элит по принципу «кто не с нами, тот против нас»;

обеспечение на постоянной основе приоритетов социально-экономического развития;

образование — важнейшее и ключевое звено новой стратегии;

рост уровня удовлетворённости и счастья людей (индекс счастья);

рост реальных доходов населения;

опора на традиционные ценности, историю и культуру России;

сборка «русского мира» — возвращение в страну соотечественников, проживающих за рубежом;

ключевой показатель — рост численности населения, включая рост рождаемости до уровня не ниже естественного воспроизводства населения;

вопросы безопасности — базовая платформа реализации Большого проекта и развития России в целом;

армия России и ВПК — центр мобилизации, возрождения экономики, включая принципы контроля и планирования на основе Государственного оборонного заказа (ГОЗ);

армия России — основной источник идеологии служения Отечеству, центр формирования и воспитания новых национально ориентированных управленцев для государства (образование, медицина, наука и др.) и в том числе для возрождения России через Большие проекты;

геосоциальная политика жёстким образом увязывается с военно-территориальным устройством и вопросами безопасности страны.

Если вдуматься, Андрей Ильницкий прямо не говорит, но отчетливо намекает на формирование новой элиты, приход которой ознаменует новую стадию развития России. Он видит в ней лучших представителей армии. Однако, если Россия примет на себя бремя империи, только армейцев не хватит, и стоит подумать о формировании касты нового дворянства, главной целью которой будет служение Отечеству. Но времени на это осталось очень мало. Реализация накопленной социальной энергии должна носить сверхбыстрый характер. Иначе нашими возможностями воспользуются абсолютно чуждые России силы.