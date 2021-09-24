Ростов-на-Дону, 24 сентября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. В Ростовской области с начала 2021 года зарегистрировано 20 случаев заражения энтеровирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Cdc.gov Энтеровирус под электронным микроскопом

Обращает на себя внимание тот факт, что показатель 2021 года в 6,4 раза ниже среднего значения за последние несколько лет. Однако уровень заболеваемости вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, так как случаи заболевания энтеровирусом на Дону год назад не регистрировались.

Случаи заражения подтверждены в Донецке (пять случаев), Батайске (три случая), Волгодонске (два случая) и Обливском районе (десять случаев). Все пациенты выздоровели.