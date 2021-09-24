Мадрид, 24 сентября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Правительство Испании собирается в ближайшие дни одобрить официальное объявление острова Пальма, где продолжается извержение вулкана, зоной катастрофы.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

Об этом 24 сентября заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, находящийся на острове Пальма.

По его словам, кабинет министров соберется 28 сентября и одобрит классификацию происходящего в качестве катастрофического бедствия.

«В следующий вторник Совет министров одобрит… то, что классифицируется как зона катастрофы», — заявил Санчес.

При этом он заявил, что в сейчас составляется специальный план по восстановлению острова Пальма.