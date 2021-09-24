Петрозаводск, 24 сентября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Карелии назвало главные отличия четвертой волны коронавируса от предыдущих подъемов эпидемии. На этот раз заболевают не только непривитые, но и те, кто получил обе дозы вакцины. Об этом 24 сентября сообщил глава регионального минздрава Михаил Охлопков.

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По его словам, вирусный прорыв — это когда человек, получивший полную дозу прививки, всё равно заражается вирусом, то есть коронавирус пробивает иммунную защиту. Немаловажную роль в этом играет продолжающаяся мутация вируса.

«Более определённо, какие мутации произошли с вирусом в отличие от ранее известных штаммов, мы узнаем только через три-четыре месяца. Возможно, как раз невакцинированные жители становятся фрактальными паттернами последующих мутаций вируса», — добавил республиканский министр.

Он отметил, что прививка против COVID-19 не гарантирует полной защиты от вируса, но она может предотвратить тяжёлое течение заболевания.