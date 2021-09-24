Пенза, 24 сентября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. В Пензенской области продлили режим повышенной готовности из-за угрозы начала четвертой волны COVID-19. Жителям рекомендовано соблюдать действующие ограничения, напомнила пресс-служба администрации Пензы.

Pixabay.com Масочный режим

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Так, на территории Пензенской области продолжает действовать масочный режим, соблюдение социальной дистанции, заполняемость помещений во время массовых мероприятий не должна превышать 50%, запрещена работа учреждений общественного питания с 23:00 до 06:00, посещение массовых мероприятий возможно при наличии QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном COVID-19.

От соблюдения данных требований зависят темпы распространения заболеваемости и необходимость введения еще более строгих мер.

В Пензе в ближайшее время будет усилен контроль за соблюдением коронавирусных ограничений. В городе продолжатся рейды на транспорте, по предприятиям торговли и общественного питания, добавили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности продлен в Пензенской области до 31 октября включительно.

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