Рим, 24 сентября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Бывший глава Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон надеется, что его могут освободить сегодня во время заседания суда. Об этом заявил его адвокат в Италии Агостинанджело Маррас.

Generalitat de Catalunya Карлес Пучдемон

«Он надеется, что его освободят, и мы уверены, что это может произойти сегодня», — сказал Маррас.

По его словам, это может случиться после заседания суда, которое «состоится между 14:00 и 15:00».