Новосибирск, 24 сентября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. В Новосибирской области за прошедшие сутки выявили 173 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 171 случай.

Sakhalin.gov.ru Коронавирус

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«Скончались ещё тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 43, 69 лет и двое мужчин в возрасте 79 лет и женщины в возрасте 40, 55, 57, 63, 69, 80, 86 лет и две женщины в возрасте 84 лет. Всего в регионе умерли 2915 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в Новосибирской области зарегистрированы 62 535 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 5101 ребенка; 49 931 пациент выздоровел (+112 за сутки).