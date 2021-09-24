Минск, 24 сентября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Мингорисполком решением от 29 июля предписал установить видеокамеры на 1091 объекте. Формальным основанием объявлена забота за «соблюдением общественного порядка».

Видеонаблюдение

Обязательному оборудованию средствами системы видеонаблюдения подлежат административные здания с возможностью одновременного пребывания 100 и более человек, учреждения общего среднего, среднего специального и высшего образования, объекты здравоохранения, железнодорожного транспорта и метро, включая главный офис метрополитена, а также 10 въездов в Минск и выездов из него.

Видеокамерами в обязательном порядке оснастят также общежития, стадионы, музеи, театры, рынки, торговые центры, магазины, супермаркеты, игровые клубы, столовые, кафе, бары, рестораны, казино, АЗС, парки, гостиницы, цирк, а также мемориальные, спортивные и спортивно-оздоровительные комплексы и другие объекты.

Отметим, июльское решение об обязательной установке камер слежения опубликовано лишь в конце сентября на Национальном правовом интернет-портале. Накануне и в период массовых оппозиционных выступлений 2020 года принимались подобные решения, однако не публиковались.

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