София, , 16:11 — REGNUM Министерство обороны Болгарии объявило о намерении расторгнуть контракт с Российской Федерацией на плановый ремонт оснащения самолетов МиГ-29, состоящих на вооружении армии страны. Об этом сообщает софийское издание «Монитор».

Флаги России и Болгарии

По данным болгарского военного ведомства, причиной такого шага является «нарушение сроков выполнения соответствующих работ».

Ранее Болгария заключила соглашение на ремонт авиатехники российского производства на общую сумму в 275 миллионов левов (165 миллионов долларов), однако работы были частично свернуты из-за коронавирусных ограничений.

Предполагается, что в ближайшее время официальная София заключит новые контракты в указанной сфере. В данный момент свою заинтересованность в проведении ремонтных работ выразили предприятия с Украины и Белоруссии.