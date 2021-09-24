София, 24 сентября 2021, 16:11 — REGNUM Министерство обороны Болгарии объявило о намерении расторгнуть контракт с Российской Федерацией на плановый ремонт оснащения самолетов МиГ-29, состоящих на вооружении армии страны. Об этом сообщает софийское издание «Монитор».
По данным болгарского военного ведомства, причиной такого шага является «нарушение сроков выполнения соответствующих работ».
Ранее Болгария заключила соглашение на ремонт авиатехники российского производства на общую сумму в 275 миллионов левов (165 миллионов долларов), однако работы были частично свернуты из-за коронавирусных ограничений.
Предполагается, что в ближайшее время официальная София заключит новые контракты в указанной сфере. В данный момент свою заинтересованность в проведении ремонтных работ выразили предприятия с Украины и Белоруссии.