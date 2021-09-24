Пермь, 24 сентября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Родители студента, устроившего 20 сентября бойню в пермском университете, не звонили в больницу, чтобы справиться о его состоянии, ни разу за четыре дня, передаёт 24 сентября Life.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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Отмечается, что «пермский стрелок», который сегодня впервые после ранения пришёл в себя, поинтересовался, есть ли у него отец и мать, а затем спросил, где они.

Врачами состояние этого человека оценивают как тяжёлое. Его отключили от аппарата ИВЛ, он находится в бреду.