Токио, , 16:08 — REGNUM Посольство Индонезии в Токио в сотрудничестве с министерством туризма и креативной экономики и индонезийской игровой ассоциацией (AGI) провело мероприятие «Анализ рынка и введение в цифровую индустрию Японии», сообщает Rakyat Merdeka.

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19 индонезийских разработчиков игр примут участие в выставке Tokyo Game Show с 30 сентября по 3 октября 2021 года.

Посол Индонезии в Японии заявил о своем обязательстве поддерживать развитие индонезийской игровой индустрии.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день по всей Индонезии распределили более 179,8 млн доз вакцины от коронавируса.

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