Токио, 24 сентября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Посольство Индонезии в Токио в сотрудничестве с министерством туризма и креативной экономики и индонезийской игровой ассоциацией (AGI) провело мероприятие «Анализ рынка и введение в цифровую индустрию Японии», сообщает Rakyat Merdeka.

kerbalspaceprogram.com Игровой процесс

19 индонезийских разработчиков игр примут участие в выставке Tokyo Game Show с 30 сентября по 3 октября 2021 года.

Посол Индонезии в Японии заявил о своем обязательстве поддерживать развитие индонезийской игровой индустрии.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день по всей Индонезии распределили более 179,8 млн доз вакцины от коронавируса.