Новосибирск, , 16:05 — REGNUM Анатолий Локоть продолжит работу на посту мэра Новосибирска. Об этом он завил, комментируя итоги выборов.

Анатолий Локоть Анна Алябьева © ИА REGNUM

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«Я не планирую отказываться от полномочий мэра города, буду выполнять свою работу, выполнять те обязательства, которые были взяты мной перед избирателями», — цитирует Локтя областное отделение КПРФ.

Напомним, Анатолий Локоть возглавлял список КПРФ по Новосибирской и Кемеровской областям на выборах депутатов Государственнной думы.