Новосибирск, 24 сентября 2021, 16:05 — REGNUM Анатолий Локоть продолжит работу на посту мэра Новосибирска. Об этом он завил, комментируя итоги выборов.
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«Я не планирую отказываться от полномочий мэра города, буду выполнять свою работу, выполнять те обязательства, которые были взяты мной перед избирателями», — цитирует Локтя областное отделение КПРФ.
Напомним, Анатолий Локоть возглавлял список КПРФ по Новосибирской и Кемеровской областям на выборах депутатов Государственнной думы.