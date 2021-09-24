Москва, 24 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 24 сентября, по состоянию на 15:35 по мск котировки нефти марки Brent торгуются в чисто символическом минусе на 0,07%, оставаясь у достигнутого накануне уровня $77,20 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Yfffi.se Цена на нефть

«Неделя вышла для нефтебыков ударной, тем больше соблазн зафиксировать часть прибыли перед выходными.

Тем более, что сегодня поздно вечером выйдут данные о количестве работающих буровых установок в США и Канаде, в последние месяцы устойчиво фиксирующие рост активности заокеанских нефтяников.

Текущие ценовые уровни вполне привлекательны даже для месторождений с высокой себестоимостью добычи, вроде американских сланцевых проектов, что увеличивает вероятность быстрого роста предложения на рынке.

Однако близость к июньским максимумам по нефти в районе $77,80 за баррель соблазняет трейдеров попробовать этот рубеж на прочность. Не исключено, что такая попытка состоится ещё до закрытия текущей сессии», — предполагает эксперт.

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