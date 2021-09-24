Брюссель, , 15:59 — REGNUM Россия должна придерживаться норм ответственного поведения в киберпространстве. С таким призывом в адрес Москвы выступил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Киберпространство geralt

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В заявлении главы дипломатии ЕС отмечено, что ряд стран — членов ЕС столкнулся с кибератаками, проводимыми против стран союза группой Ghostwriter, предположительно, связанной с РФ. По его словам, они были нацелены на членов парламентов, правительственных чиновников, политиков, журналистов и общественных деятелей.

«ЕС и страны-члены ЕС решительно осуждают подобные злонамеренные действия в киберпространстве. Все участвующие в этих действиях стороны должны немедленно прекратить атаки, — подчеркнул Боррель. — Мы призываем РФ соблюдать нормы поведения ответственно ведущих себя стран в киберпространстве».

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Глава дипломатии ЕС пообещал обсудить случаи подобной хакерской деятельности, которую он назвал «неприемлемой», а также дальнейшие меры борьбы с ней на европейском уровне.

Почему эти кибератаки приписываются России, Боррель не уточнил.