Гавана, 24 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель выразил благодарность президенту Боливии Луису Арсе за выражение солидарности в борьбе против блокады со стороны США. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Presidencia El Salvador Мигель Диас-Канель

«Спасибо, брат», — написал Диас-Канель.

По его словам, Куба рассчитывает «на солидарность «Нашей Америки» [термин, введённый философом Хосе Марти и обозначающий объединение латиноамериканских стран в название «Америка» в противовес англосаксонскому названию, ассоциирующемуся с США — прим. ИА REGNUM] и всего мира, чтобы победить эту политику геноцида, которая осуждается уже почти 30 лет в Генассамблее ООН».