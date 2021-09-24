Минск, , 15:57 — REGNUM Банкротить хронически убыточные белорусские колхозы станет проще. Александр Лукашенко 23 сентября подписал указ № 364, предусматривающий корректировку указа № 253 от 4 июля 2016 года «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«В соответствии с документом упрощенный порядок регистрации имущественных комплексов сельхозорганизаций при их продаже в процедуре банкротства распространяется также на случаи передачи этих комплексов кредиторам в счет погашения их требований», — сказано в официальном комментарии.

Процедура банкротства предусматривает возможность для сельхозорганизаций реализации отдельного имущества без наличия документов, удостоверяющих их госрегистрацию. Новый собственник сможет изготовить такие документы по заявительному принципу.

«Данные изменения будут способствовать оперативному решению дел об экономической несостоятельности сельхозорганизаций, вовлечению неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот», — уверены в президентской администрации.

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