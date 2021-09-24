В Брянске тестируют алгоритм по расшифровке ЭКГ из машин скорой помощи
Брянск, 24 сентября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Пилотную тестовую версию алгоритма расшифровки кардиограмм, передающихся из машин скорой помощи и фельдшерско-акушерских пунктов врачу-консультанту в больницу, запустили в испытательном режиме в Брянске, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе правительства региона.
Проект стал результатом совместной работы директора департамента здравоохранения Брянской области Сергея Галаганова, его первого заместителя Виталия Мосина, ижевского предприятия «Аксион», производящего электрокардиографы, в лице Евгения Молчанова и разработчиков из СБЕРа. Снимки ЭКГ обрабатываются искусственным интеллектом и в онлайн-режиме поступают в первую Брянскую областную больницу.
Это единственный в России проект. После тестовых испытаний планируют масштабировать модель в других субъектах и странах.