Брянск, 24 сентября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Пилотную тестовую версию алгоритма расшифровки кардиограмм, передающихся из машин скорой помощи и фельдшерско-акушерских пунктов врачу-консультанту в больницу, запустили в испытательном режиме в Брянске, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе правительства региона.

ЭКГ

Проект стал результатом совместной работы директора департамента здравоохранения Брянской области Сергея Галаганова, его первого заместителя Виталия Мосина, ижевского предприятия «Аксион», производящего электрокардиографы, в лице Евгения Молчанова и разработчиков из СБЕРа. Снимки ЭКГ обрабатываются искусственным интеллектом и в онлайн-режиме поступают в первую Брянскую областную больницу.

«Аксион» спроектировал модель искусственного интеллекта, с помощью которой происходит формирование разметки данных ЭКГ. Лаборатория искусственного интеллекта Сбера создала модель ИИ, при участии которой автоматически определяются патологии. Разработчики решили важный вопрос интеграции своего проекта с региональной медицинской информационной системой. Это позволило фельдшерам скорой помощи или ФАПов получить обратную связь от специалиста областной больницы. Врач-консультант может проанализировать поступивший к нему снимок и отправить обратно на планшет фельдшера скорой или ФАПа свое заключение по ЭКГ», — уточнили в правительстве.

Это единственный в России проект. После тестовых испытаний планируют масштабировать модель в других субъектах и странах.