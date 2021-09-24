Новосибирск, 24 сентября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 24 сентября, выездная вакцинация сотрудников от коронавируса прошла на предприятии «Нео-Пак». По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрея Гончарова, ещё порядка 100 предприятий уже заявили о желании провести коллективную вакцинацию своих сотрудников.

Yanao.ru Вакцинация от коронавируса

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«Мы создаем все условия, чтобы вакцинация была доступной, оперативной, вакцинироваться можно любой из вакцин», — подчеркнул Гончаров.

В регионе развернуто 93 пункта вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска и области, из них 40 в городе Новосибирске и 53 в области, а также 18 мобильных пункта на территории города и 11 мобильных пунктов в регионе. Организовано 97 мобильных прививочных бригад.