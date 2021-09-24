Вашингтон, 24 сентября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. До урагана первой категории (по шкале Саффира — Симпсона) усилился тропический шторм «Сэм», который движется в Атлантическом океане в сторону Подветренных островов. Об этом 24 сентября сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Ураган

Уточняется, что в настоящее время максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет 33,3 м/с и оно находится на расстоянии в 2365 км от северного побережья архипелага, двигаясь в западном направлении со скоростью 24 км/ч.

Также указывается, что к 25 сентября «Сэм» может превратиться в самый крупный ураган.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экстренное предупреждение в связи с надвигающейся непогодой объявлено на территории Краснодарского края на период с 24 по 26 сентября.