Москва, 24 сентября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал жесткой реакции со стороны правоохранительных органов на инцидент в Нижневартовске, где уроженец одной из южных постсоветских республик избил врача, у которого проходила осмотр его жена.

Врач

«Я убеждён, что на подобные происшествия реакция должна быть максимально жесткой и незамедлительной. За такое наглое и грубое посягательство на здоровье русского врача нужно немедленно удалять таких приезжих из России без права вернуться и даже права на проезд транзитом через Россию», — отметил Жириновский в телеграм-канале.

А всех остальных желающих приехать в Россию нужно предупредить: если у вас есть обычаи, пожалуйста, имеете право, соблюдайте их, но если осмотр врача в России предполагает нарушение ваших обычаев, потому что приходится снимать одежду, то вам не нужно ходить к врачам, указал он.

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) именно по этим причинам запретили женщинам Афганистана обращаться к врачам. Хотите жить как они — пожалуйста. Но не в России», — уточнил Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, югорские следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Нижневартовска, который напал на врача после осмотра его супруги-мусульманки.

Местные СМИ написали, что на прием к врачу-дерматовенерологу пришла женщина в хиджабе, после приема в кабинет вошел ее муж и, предъявив претензии из-за осмотра живота пациентки, избил медика.