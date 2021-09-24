Минск, 24 сентября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Среди стран СНГ в Белоруссии самый низкий показатель младенческой смертности. Об этом заявил зампред правительства республики Игорь Петришенко 23 сентября на заседании Национальной комиссии по правам ребенка. Констатируя самый низкий показатель младенческой смертности в Белоруссии среди стран СНГ, белорусский чиновник отметил: «Он также ниже, чем у многих развитых государств, включая Великобританию, Данию, Литву, Польшу, США. В 2020 году коэффициент младенческой смертности составил 2,6 на 1 тыс. родившихся живыми, с учетом младенцев, родившихся с экстремально низкой массой тела. B то время как в 2015 году он был 3,0».

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Совмин отчитался об отсутствии проблемы обеспечения детей местами в дошкольных учреждениях. «Охват детей в возрасте от года до 6 лет увеличился с 75% в 2016 году до 85,2% в 2020 году. При этом в прошлом году охват детей в возрасте от 3 до 6 лет такими учреждениями составил 100%», — сообщил вице-премьер.

Он также сообщил, что «удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на семейных формах устройства, вырос с 78% в 2015 году до 83,4% в 2020 году». В 2020 году открыто 15 таких детских домов семейного типа, на воспитание в которые передано 136 детей, в том числе 124 ребенка (91%) из детских интернатных учреждений, проинформировала пресс-служба совмина Белоруссии.