Лима, 24 сентября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Бизнес-сообщество Перу предложило ряд мер по восстановлению въездного туризма в стране, находящейся в кризисе из-за пандемии коронавируса, парализовавшей этот сегмент экономики. Соответствующее заявление сделала генеральный директор Перуанского общества внешней торговли Джессика Луна, сообщает Prensa Latina.

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Она указала на необходимость принятия краткосрочных и среднесрочных мер, и среди первых она назвала открытие сухопутных границ, заблокированных с марта 2020 года для предотвращения въезда людей, зараженных коронавирусом.

Она также предложила увеличить пропускную способность аэропортов внутри страны и количество рейсов, навязать внутренний туризм и принять требование о наличии ковид-паспорта или подтверждения вакцинации против COVID-19 для путешественников.

Луна привела в доказательство официальные данные, согласно которым число туристов, прибывших в Перу с января по август 2021 года, сократилось на 94,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Она подчеркнула, что за первые восемь месяцев 2021 года в страну прибыло 171 000 туристов, что значительно ниже 4 400 000 в 2019 году и 900 000 прибытий за тот же период 2020 года.

Эксперт считает, что из-за снижения числа поездок иностранных туристов в страну уровень средств, полученных от туризма в период с января по июнь 2021 года, упал на 87,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что в абсолютных цифрах составляет до 294 миллионов долларов.

Назвав цифры тревожными, она уточнила, что действующие ограничения, многие из которых применяются к деятельности, связанной с туристическим сектором, затрудняют возобновление работы так называемой индустрии отдыха.

«Такая ситуация ставит нас в явно невыгодное положение по сравнению с соседними странами, которые все чаще предоставляют туризму большую гибкость», — полагает Луна.