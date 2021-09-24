Сызрань, Самарская область, 24 сентября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева стала победительницей первого этапа Кубка России, который проходит в Сызрани. Об этом 24 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

David W. Carmichael Елизавета Туктамышева

Туктамышева показала результат 149,41 балла в произвольной программе.

По сумме двух прокатов она набрала 220,07 балла. Второй стала Вероника Яметова (189,25). Замкнула тройку Станислава Молчанова (178,22).

Ранее в короткой программе лучшей стала Александра Трусова. Однако позже она отказалась от выступления в произвольной программе.

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