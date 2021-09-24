Анкара, 24 сентября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возлагает серьёзные ожидания на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, запланированным на 29 сентября в Сочи. Об этом турецкий лидер заявил 24 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

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В первую очередь речь идёт о Сирии. Эрдоган отметил, что сирийский режим фактически создаёт угрозу на границах с Турцией.

«Я ожидаю от России как от дружеской страны иных подходов в качестве проявления солидарности к нам. Наша совместная борьба должна продолжиться и на юге», — подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что Анкара стремится вывести отношения с Россией на новый качественно уровень, целью которого является доведение товарооборота до 100 миллиардов долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина состоится в Сочи 29 сентября и пройдёт в формате «один на один». Как заявил турецкий лидер, со своим российским коллегой она намерен обсудить не только Идлиб, но и ситуацию в Сирии в целом, а также прийти к важным решениям по двусторонним отношениям.