Москва, 24 сентября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Власти Мальты объявили об открытии границ для въезда иностранных туристов из 88 стран с 23 сентября 2021 года. В списке разрешенных для въезда стран есть и Россия, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

kirkandmimi Мальта

Границы открылись для иностранных туристов, у которых будет свидетельство о вакцинации от коронавируса одной из 19 вакцин, одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), среди них AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson и др.

Российских вакцин, в том числе «Спутника V», в этом списке нет. Таким образом, российские туристы, привитые отечественными препаратами, въехать на Мальту не смогут. При том, что Россия официально восстановила авиасообщение с Мальтой.

Как сообщало ИА REGNUM, появились прививочные туры за границу. Граждане России смогут поехать в другую страну и сделать прививку о COVID-19 европейскими вакцинами.

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