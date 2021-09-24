Астрахань, 24 сентября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В Астраханской области к 22 сентября вакцинированы от коронавирусной инфекции 333 тыс. 532 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Оба этапа иммунизации прошли 313 тыс. 889 человек.

За период прививочной кампании в регион поступило 343 тыс. 662 дозы вакцины «Спутник V», 9 тыс. 40 доз вакцины «ЭпиВакКорона» и 3 тыс. 170 доз вакцины «КовиВак», а также 59 тыс. 780 доз «Спутника Лайт».