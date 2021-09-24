Краснодар, 24 сентября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий не может посещать домашние матчи команды из-за болезни. Об этом 24 сентября он рассказал в интервью для YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Марина Каширская ИА REGNUM Вид на стадион «Краснодар»

"Я три игры пропустил, это не секрет. Я болею, у меня, к сожалению, такой период времени, что я не могу посещать домашние игры в большом количестве», — сказал Галицкий.

Он добавил, что не может общаться с руководством клуба и командой в необходимом объёме.

Галицкий также отметил, что не отошёл от оперативного управления клубом, но работает над тем, чтобы структура поменялась. По его словам, клуб не должен зависеть от одного человека.

Напомним, Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году. Клуб трижды завоёвывал бронзовые медали чемпионата России — в сезонах 2014/15, 2018/19 и 2019/20.