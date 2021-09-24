Париж, 24 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Французский автопроизводитель Bugatti завершил производство первых восьми товарных экземпляров Chiron Super Sport 300+. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Bugatti Bugatti Chiron Super Sport 300+

«Chiron Super Sport 300+ навсегда останется краеугольным камнем выдающейся истории нашей марки, поскольку он поднял автомобильные характеристики до уровня, который когда-то считался недостижимым», — передает пресс-служба слова управляющего директора по производству и логистике Bugatti Христофора Пиошона.

Доработка автомобиля велась ещё два года после того, как Chiron Super Sport 300+ на испытаниях разогнался до 490,4 км/ч. После модернизации производительность четырёхтурбинного восьмилитрового мотора W16 увеличилась с 1479 до 1578 л. с. Однако максимальная скорость серийных автомобилей ограничена 442 км/ч.

Всего планируется собрать 30 единиц суперкаров.

Ранее Bugatti провёл премьеру концепт-кара трековой модели Bolide. Под капотом автомобиля установлен восьмилитровый W16 максимальной мощностью 1850 л. с. (1850 Нм).

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