Берлин, 24 сентября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Германии хватает газа, спрос на энергоносители «полностью удовлетворяется». Об этом представитель минэкономики ФРГ Беате Барон заявила 24 сентября на брифинге в Берлине.

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Она уточнила, что газохранилища в стране заполнены на 64,6%. Это соответствует уровню 2015 года, годом ранее газа было больше. Вместе с тем текущий показатель выше, чем в среднем в странах ЕС.

Барон отметила, что Россия полностью выполняет контрактные обязательства по поставкам газа. В Берлине следят за обстановкой на газовом рынке, но не ведут переговоры о наращивании поставок газа. Газ закупает рынок, правительство не участвует в этом, пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасностиАмос Хохштейн заявил, что России следует как можно скорее увеличить транзит газа через Украину в Европу из-за наступления вероятно холодной зимы. В Москве на это ответили, что Россия полностью выполняет обязательства по поставкам газа.

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