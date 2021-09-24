Киев, 24 сентября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В настоящее время штамм коронавируса «Дельта», который является более заразным, выявлен во всех регионах Украины и темпы распространения заболеваемости COVID-19 в стране наиболее высокие с начала текущего года. Об этом 24 сентября заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

«Мы видим, что в каждом регионе штамм «дельта» уже регистрируется», — сказал он.

Также Кузин уточнил, что на Украине десятую неделю продолжается рост заболеваемости COVID-19 и добавил, что ее «темпы сейчас самые высокие в 2021 год».

«Только за последнюю неделю у нас на 68% возросло количество новых случаев, число госпитализаций — на 51%», — добавил замглавы украинского минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки на Украине было выявлено 9058 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.