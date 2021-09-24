Махачкала, 24 сентября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В Дагестане из-за сильных дождей нарушено транспортное сообщение с тремя районами. По данным минтранса республики, разрушению подверглись дороги, ведущие в Цумадинский и Цунтинский районы, а также на Бежтинский участок. Участки дорог повреждены в результате схода селей, камнепадов, размывов дорожного полотна.

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Особенно сильно пострадали такие участки дорог республиканского значения, как Гунибское шоссе — Вантляшевский и Агвали — Шаури — Кидеро. Кроме того, в Тляратинском районе из-за повреждения нарушено движение на дорогах муниципального значения. Перекрыты подъезды к селениям Хидиб, Начада и Кардеб.

В настоящее время ведутся восстановительные работы на всех разрушенных транспортных артериях. Открытие движения по временной схеме в Тляратинском районе планируется в период с 26 сентября по 1 октября, сообщили в минтрансе. Транспортное сообщение с Цунтинским районом и Бежтинским участком восстановят в течение дня 24 сентября.