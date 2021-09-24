Москва, 24 сентября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. В России введение плавающей ставки налога на добычу полезных ископаемых приведёт к потрясениям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание главы Минфина РФ Антона Силуанова, который посетовал на то, что действующая налоговая система в РФ не учитывает конъюнктуру мировых цен на сырье и что ее корректировка предполагает плавающие ставки.

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«Силуанов прав в том, что из-за действующей твёрдой ставки на добычу полезных ископаемых действительно государство может нести дополнительные расходы, а добывающие компании — получать конъюнктурную сверхприбыль, — сказал Ковригин. — Однако здесь надо учитывать то, что действующий в России налог на добычу полезных ископаемых по сути имеет неналоговую природу и является компенсацией государству за пользование недрами. То есть де-факто государство продаёт сырьё. Российскому правительству давно пора подумать о выведении такой компенсации из налоговой системы. НДПИ должен быть не налогом, а платежом за пользование недрами, которые по Конституции находятся в государственной собственности. И размер такого платежа должен быть привязан к индексу цен на сырьё на биржах».

Как полагает Ковригин, государству надо больше заботиться не о дифференциации налогов на добывающую отрасль, а о том, как сделать более благоприятным налоговый режим для перерабатывающих предприятий, производителей товаров конечного потребления.

«Иначе мы так и останемся на нефтяной игле, — уверен экономист. — А введение плавающей ставки налога на добычу полезных ископаемых, да ещё и не до конца понятно как рассчитываемой, приведёт и уже приводит к потрясениям на биржевых рынках. Продажа государством добываемых компаниями ресурсов по понятной ставке, привязанной к цене на сырьё на биржах, — понятный и правильный механизм, который не будет приводить к негативным последствиям».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заявление Силуанова объяснили тем, что власти РФ начали «латать дыры» в системе ресурсного налогообложения.