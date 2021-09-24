Камышин, Волгоградская область, 24 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, возбуждено после обнаружения тела 33-летнего жителя Камышина Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Автомобиль СК РФ

Мужчину обнаружили ночью на улице Осетинской. Из заключения судмедэкспертов следует, что его смерть наступила в результате травмы грудной клетки, а также ушиба сердца. По данным следствия, смертельную травму погибшему нанёс 25-летний житель Камышина в ходе внезапно возникшего конфликта. После драки он сам вызвал на место происшествия бригаду скорой медицинской помощи, однако врачи констатировали смерть.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. По данным местных СМИ, погибший — начальник волгоградского территориального отдела Роспотребнадзора в Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах .