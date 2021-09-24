Уфа, 24 сентября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Главу Кушнаренковского района Башкирии Руслана Гизатуллина суд временно отстранил от исполнения обязанностей. Об этом 24 сентября Гизатуллин сообщил на своей странице в социальной сети.

Images Money Коррупция

По его словам, районный суд принял решение отстранить его от исполнения обязанностей главы администрации района до 6 октября 2021 года.

«Это процедурный момент, к которому нужно относиться спокойно и с пониманием. Вся запланированная нами работа по дальнейшему развитию Кушнаренковского района продолжается. В администрации района работает сильная слаженная команда профессионалов, которая в период моего временного отсутствия будет заниматься воплощением всех намеченных планов», — сообщил он.

Гизатуллин отметил, что в свой незапланированный отпуск уделит внимание своей семье.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии глава Кушнаренковского района подозревается в превышении полномочий.