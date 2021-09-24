Джакарта, 24 сентября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Пресс-секретарь целевой группы по борьбе с COVID-19 Рейса Брото Асморо заявила, что на сегодняшний день по всей стране распределили более 179,8 млн доз вакцины, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«С января по сентябрь 2021 года правительство распространило более 179,8 млн доз вакцины по всей Индонезии», — заявила Рейса Брото Асморо.

В настоящее время в Индонезии используют вакцины Sinovac, Biofarma, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson и Sinopharm.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии за сутки выявили 2557 носителей коронавируса.