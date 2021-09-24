Горно-Алтайск, 24 сентября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Наибольший прирост зафиксирован в Улаганском и Усть-Канском районах, а также Горно-Алтайске — 7, 6 и 5 новых носителей соответственно.

«За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 21 398 случаев заболевания: 6659 — в городе Горно-Алтайске, 3135 — в Майминском районе, 3032 — в Кош-Агачском районе», — добавили в управлении.

Выздоровели от COVID-19, по состоянию на 24 сентября, 20 331 человек. В ковидных стационарах в настоящее время лечатся 168 пациентов.