Новосибирск, 24 сентября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. В Новосибирске бойцы Агентства безопасности «Гвардия» во время дежурства задержали взрослого мужчину за сексуальные домогательства к подросткам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-служба Агентства.

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Уточняется, что сначала вызов поступил с улицы Зорге, где неадекватный мужчина мешал работать продавщице магазина, проявляя настойчивость в непристойных предложениях сексуального характера. Прибывший экипаж утихомирил его и после беседы отпустил. Сотрудница магазина не стала писать заявление в полицию.

Спустя несколько минут к бойцам ГБР обратились девушки-подростки. По их словам, к ним приставал и хватал за руки неизвестный мужчина. Гвардейцы по описанию узнали только что отпущенного мужчину. Меньше чем через десять минут он был задержан и передан экипажу полиции.