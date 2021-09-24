Гавана, 24 сентября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Кубинский туристический курорт Ольгин, расположенный на востоке страны, готовит свои объекты к возобновлению деятельности в октябре 2021 года. Об этом пишет Prensa Latina.

BFMTV.com Флаг Кубы

Отмечается, что самолёты канадской авиакомпании AirTransat вновь начнут выполнять рейсы на курорт.

Уже 1 октября отели Playa Pesquero и Brisas Guardalavaca, принадлежащие группам Gaviota и Cubanacán соответственно, откроются для международного рынка, сообщил Prensa Latina торговый представитель делегации министерства туризма в этом городе Карлос Альварес.

С этой целью специалисты министерства проверяют гостиничные и негостиничные предприятия в Ольгине на функционирование протоколов по борьбе с COVID-19.

«Эта исчерпывающая оценка позволит нам гарантировать нашим гостям пребывание со всеми гарантиями биобезопасности, которые требует современность», — сказал Альварес.

Директор подчеркнул, что с прибытием рейса из Канады дважды в неделю (по вторникам и пятницам) в течение октября туристическая система провинции будет постепенно оживляться, предлагая экскурсии в виде природного туризма и морских развлечений.

Специалист добавил, что несколько иностранных сетей, присутствующих на этой территории, уже объявили об открытии некоторых своих объектов: среди них — испанская сеть Meliá Hotels с курортом Paradisus Río de Oro Resort & Spa, открытие которого запланировано на 1 ноября 2021 года.

Через месяц также планируется открытие отеля Iberostar Selection Holguín, и постепенно, в зависимости от спроса, эпидемиологической ситуации и восстановления воздушного сообщения с американскими и европейскими странами, будут подключаться другие объекты размещения.

«На следующий сезон наши прогнозы включают прием путешественников с традиционных рынков туристического потока, таких как Канада, Германия, Италия, Россия и Панама», — отметил Альварес.