Москва, 24 сентября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Более 18,5 тыс. рублей будут в среднем получать российские пенсионеры в качестве страховой пенсии по старости в 2022 году. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила 24 сентября на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

Дарья Антонова REGNUM Татьяна Голикова

Она отметила, что среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам предусмотрен проектом бюджета Пенсионного фонда РФ. В 2022 году он составит 18 521 рубль.

Голикова добавила, что с 1 февраля будущего года некоторым категориям граждан проиндексируют на 5,8% ежемесячные денежные выплаты. В 2023 и 2024 годах выплаты увеличат на 4%.

Индексацию произведут с учётом индекса роста потребительских цен, изменения затронут около 14,5 млн российских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время пенсионеры получают страховые пенсии в среднем по 17 443 рублей. С 1 января их проиндексировали на 6,3%.

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