Калуга, 24 сентября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. В Калужской области за последние пять лет медиками регистрируется снижение показателей первичной заболеваемости и распространенности алкоголизма. С 2016 года распространенность алкогольных психозов снизалась на 46%, алкоголизма — на 20,6%. Об этом 24 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные министерства здравоохранения области.

Цитата из к/ф «Афоня». Реж. Георгий Данелия. 1975. СССР Алкоголики

Первичная заболеваемость алкогольными психозами за аналогичный период уменьшилась на 42,4%, алкоголизма — на 42,7%. По данным Калужского бюро судебно-медицинской экспертизы, за минувшее пятилетие на 3,2% сократилось число смертей от случайных отравлений алкоголем.

Активная профилактическая работа по пропаганде здорового образа жизни способствовала снижению распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних. За последние пять лет этот показатель в области сократился в 5,5 раза. В 2020 году в регионе не зарегистрировано ни одного впервые выявленного случая алкоголизма и алкогольных психозов среди подростков, в 10 раз сократилось число несовершеннолетних, состоящих на учете по поводу употребления алкоголя.

По информации калужского областного управления МВД России, принимаемые сотрудниками полиции меры позволили снизить на 11,1% количество тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве (24 против 27), совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. Планомерное снижение данных преступлений наблюдается с 2014 года. В настоящее время на профилактическом учете органов внутренних дел состоит 2 201 лицо, из них 85 больных алкоголизмом.

В 2021 году пресечено 3 986 административных правонарушений в сфере антиалкогольного законодательства. По результатам оперативно-профилактических мероприятий в территориальные органы полиции доставлены 286 граждан, на профилактический учет поставлены 48 граждан. По итогам работы за восемь месяцев 2021 года на 4,7% уменьшилось количество лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения (1 258 против 1 320), аналогичная динамика наблюдалась по результатам работы за 2020 год (1 918 против 1951, — 1,7%). Однако количество совершенных преступлений в состоянии алкогольного опьянения увеличилось на 2,5% (1 515 против 1 478).