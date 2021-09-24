Москва, , 15:27 — REGNUM Ответственность за ситуацию, которая в настоящее время сложилась в Афганистане, несут страны Запада и поэтому их участие в диалоге по этому вопросу имеет смысл. Об этом 24 сентября заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Сергей Нарышкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нам также придется включить страны Запада в этот диалог. Я думаю, что их участие будет иметь смысл. Они должны понять, что из-за их действий Афганистан сталкивается с существенными потерями. Это их ответственность — оказать финансовую помощь, чтобы страна могла вернуться к нормальному образу жизни», — сказал он в интервью RT.

Также Нарышкин добавил, что за ситуацию в Афганистане ответственно не только ЦРУ, но также Пентагон и Госдеп США, и отметил, что американцы уходя из страны оставили за собой разрушения, опустошенную экономику, терроризм и возросший трафик оружия и наркотиков.

При этом директор СВР уточнил, что спецслужбы соседних с Афганистаном стран внимательным образом следят за происходящим в этой стране.

«Спецслужбы соседних стран внимательно следят за ситуацией в Афганистане, потому что это касается и их собственной безопасности», — пояснил Нарышкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Россия, как и большая часть стран мира, предпочитает внимательным образом наблюдать за действиями радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и тем, как оно выполняет свои обязательства.