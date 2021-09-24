Москва, 24 сентября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Ответственность за ситуацию, которая в настоящее время сложилась в Афганистане, несут страны Запада и поэтому их участие в диалоге по этому вопросу имеет смысл. Об этом 24 сентября заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Нам также придется включить страны Запада в этот диалог. Я думаю, что их участие будет иметь смысл. Они должны понять, что из-за их действий Афганистан сталкивается с существенными потерями. Это их ответственность — оказать финансовую помощь, чтобы страна могла вернуться к нормальному образу жизни», — сказал он в интервью RT.

Также Нарышкин добавил, что за ситуацию в Афганистане ответственно не только ЦРУ, но также Пентагон и Госдеп США, и отметил, что американцы уходя из страны оставили за собой разрушения, опустошенную экономику, терроризм и возросший трафик оружия и наркотиков.

При этом директор СВР уточнил, что спецслужбы соседних с Афганистаном стран внимательным образом следят за происходящим в этой стране.

«Спецслужбы соседних стран внимательно следят за ситуацией в Афганистане, потому что это касается и их собственной безопасности», — пояснил Нарышкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Россия, как и большая часть стран мира, предпочитает внимательным образом наблюдать за действиями радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и тем, как оно выполняет свои обязательства.