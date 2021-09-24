Женева, Швейцария, , 15:26 — REGNUM Доклад по Белоруссии, представленный в Женеве верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, является «наглядным примером грубого вмешательства во внутренние дела суверенной страны под предлогом мнимой заботы о правах человека». Об этом 24 сентября заявил постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире всемирной организации Геннадий Гатилов.

Акции протеста в Минске после президентских выборов в Белоруссии (с) ИА REGNUM

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«С сожалением отмечаем политически ангажированный характер представленного устного доклада о ситуации в Белоруссии», — сказал Гатилов в ходе выступления на сессии Совета ООН по правам человека.

Постпред уверен, что подобный подход «способен лишь обострить конфронтацию». Он считает неоправданным назначение верховным комиссаром ООН трёх экспертов, которым поручено изучение с правами человека в Белоруссии, пишет ТАСС. Российский дипломат призвал «впредь воздерживаться от подобных скоропалительных решений».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года Совет ООН по правам человека принял резолюцию, в которой выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с правами человека в Белоруссии.

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СПЧ ООН призвала власти республики прекратить применение чрезмерной силы против мирных демонстрантов прекратить политически мотивированные произвольные задержания и аресты, вступить в диалог с оппозицией и создать условия для проведения независимых, транспарентных и беспристрастных расследований всех нарушений прав человека в республике.

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