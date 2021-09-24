Самара, 24 сентября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области назначен Олег Рубежанский. Эту информацию подтвердили в пресс-службе областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

Сообщается, что Рубежанский назначен на этот пост с 24 сентября. Ранее он занимал должность первого заместителя министра этого ведомства — руководителя департамента ресурсного обеспечения и организации закупок.

Отмечается, что Марина Антимонова, которая ранее руководила ведомством, баллотировалась в Самарскую Губернскую думу и решила перейти туда, пояснили в пресс-службе.