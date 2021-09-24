Сочи, Краснодарский край, 24 сентября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Британский гонщик ЛандоНоррис, выступающий за «Макларен», попал в небольшую аварию на Гран-при России в Сочи. Видео инцидента 24 сентября опубликовала пресс-служба «Формулы-1».

Формула 1

https://twitter.com/F1/status/1441351453780611072

В конце первой пятничной тренировки Норрис, заезжая на пит-лейн, неожиданно потерял контроль над задней частью автомобиля, после чего его развернуло.

В первой практике на Гран-при России Норрис занял восьмое место, показав время 1 минута 35,959 секунды.