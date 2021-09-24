Санкт-Петербург, , 15:33 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил установленные в Петербурге запреты и ограничения, введённые в связи с распространением коронавирусной инфекции, по 31 октября 2021 года.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

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Среди основных мер, действие которых продлено до конца октября, — масочный режим в общественных местах, в том числе в торговых предприятиях, а также в общественном транспорте и на объектах транспортной инфраструктуры.

Кроме того, уточнены требования для предприятий, организаций и органов власти относительно иммунизации персонала. С 1 октября руководство обязано обеспечить наличие не менее чем у 80% сотрудников вакцинации от коронавируса, документа, подтверждающего получение хотя бы первого компонента вакцины, либо документа о перенесенном COVID-19.

Напомним, предыдущим постановлением с 27 августа 2021 года в Петербурге разрешили доступ посетителей в аквапарки, на аттракционы, находящиеся в помещении, в детские игровые комнаты (кроме расположенных в предприятиях общественного питания), а также доступ зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия.

Была возобновлена работа объектов развлечения и досуга, расположенных в торговых центрах. Однако они обязаны ограничить количество посетителей (не более 1 человека на 4 кв. м площади) и обеспечить проведение вакцинации работников.

Также с 27 августа стало возможно проведение конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью более 75 человек по согласованию с комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

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За последние сутки в городе выявили 1 874 новых носителя коронавирусной инфекции COVID-19. Скончались 59 человек.

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