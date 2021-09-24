Саратов, 24 сентября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. На территории Саратовской области в предстоящие сутки ожидается туман, пройдет небольшой кратковременный дождь. Об этом 24 сентября пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Туман

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Ночью и утром 25 сентября местами по области возможен туман с видимостью 500 метров и менее. Температура воздуха ночью составит около +5 градусов, днем — не выше +15.

В ночь на воскресенье, 26 сентября осадков не прогнозируется. Воздух прогреется до +7 градусов. Днем пройдет дождь, столбики термометров покажут около 13 градусов тепла.

ИА REGNUM ранее сообщало, в ночное и утреннее время 25 сентября в Башкирии ожидается туман, видимость менее 500 метров.

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