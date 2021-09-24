Новосибирск, 24 сентября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 24 сентября, состоялось первое заседание рабочей группы по созданию водно-зелёного каркаса. Мэр Анатолий Локоть поставил задачу — подходить к созданию каркаса комплексно, используя научные разработки российских и иностранных специалистов в этой области.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

Напомним, что 1 сентября 2021 года был утверждён состав рабочей группы по водно-зеленому городскому каркасу, которая включает представителей профильных подразделений мэрии, правительства Новосибирской области, научно-исследовательских институтов и новосибирских высших учебных заведений.

«Сегодня нам предоставляются новые возможности для реализации самых дерзких планов по сохранению природной среды в черте города — там, где мегаполис подчиняет себе всё, заключает каждый квадратный метр в камень, гранит и бетон. Несколько лет мы проводим работу по мониторингу водоемов и зеленых зон, которые хотелось бы использовать как рекреационные зоны. Мы видим цель и задачи новой рабочей группы именно в этом — раскрыть эти возможности, последовательно реализуя один проект за другим. Вам предстоит сделать это комплексно, создать каркас, который должен послужить основой для развития города, вокруг него уже будут строить всю инфраструктуру», — отметил мэр.

Отметим, что в черте Новосибирска протекает восемь малых рек, семь из которых — на правом берегу реки Обь: Ельцовка-1, Ельцовка-2, Нижняя Ельцовка, Каменка, Плющиха, Камышенка, Иня. Ещё одна речка — Тула — находится в левобережье.

«Водно-зеленый каркас мы формируем из того, что есть в городе. Есть некое пространство озеленённых территорий, водоёмов, прибрежных территорий, и первое, что необходимо сделать, — это понять, сколько их. У нас есть результаты инвентаризации водоемов 2011 года, есть результаты инвентаризации озелененных общественных пространств с 2017 по 2020 и 2021 годы — мы постоянно пополняем эти данные, кроме этого, есть материалы лесоустроительных работ, которые будут утверждены в конце 2021 — начале 2022 года. Так же у нас есть резервная территория, которую нужно обследовать — зоны, которые никто и никогда не оценивал как озелененные — имеются в виду прибрежные пространства вдоль основных водоемов и водотоков. Именно для этого летом проводилось наземное обследование территорий, за что мы благодарны студентам новосибирских вузов», — прокомментировала начальник отдела сопровождения благоустройства и озеленения общественных пространств Проектной дирекции департамента культуры, спорта и молодежной политики Светлана Гижицкая.

После того, как специалисты выявят все существующие территории, нужно будет определить границы, площадь и состав водно-зеленого каркаса города Новосибирска. Необходимо будет зарезервировать эти территории, защитить их от застройки. После чего рабочая группа приступит к благоустройству общественных пространств и восстановлению природных экосистем там, где планируется создать природные участки.

Предложено выделить семь кластеров, прилегающих к бассейнам малых рек и крупным городским акваториям: Ельцовский, Каменско-Плющихинский, Криводановско-Толмачевский, Тулинский, Инской, Приобский речной кластеры и кластер Обского водохранилища. Работу группы предлагается построить на проведении как минимум семи встреч по семи кластерам.

Следующий шаг — внесение изменений в Генеральный план города и правила землепользования и застройки.